أزياء شعبية لمناطق المملكة.. شاهد احتفاء "رياض الخنساء" بذكرى التأسيس

وقدمت الروضة العديد من الفعاليات منها فقرة وطنية مقدمة من الأطفال، وتنفيذ أركان شعبية مقدمة من الطاقم التعليمي والإداري، فيما ارتدى الأطفال الأزياء الشعبية لمناطق المملكة، وغير ذلك من المشاركات المختلفة.