أزياء شعبية لمناطق المملكة.. شاهد احتفاء "رياض الخنساء" بذكرى التأسيس

أقامت روضة رياض الخنساء بالطائف احتفالًا بمناسبة ذكرى التأسيس للمملكة، وذلك بحضور أمهات الأطفال.
وأشارت مديرة الروضة هيا النفيعي، أن الروضة نظمت زيارة لأطفالها لمدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة سليمان بن سالم السواط، وكذلك مساعدة مدير المكتب ندى أبو راس.
وأوضحت أن الروضة شاركت في حفل الإدارة الذي أقيم في مكتب تعليم غرب الطائف بحضور مساعدة مدير التعليم للبنات مها بنت طاهر الزايدي.
وقدمت الروضة العديد من الفعاليات منها فقرة وطنية مقدمة من الأطفال، وتنفيذ أركان شعبية مقدمة من الطاقم التعليمي والإداري، فيما ارتدى الأطفال الأزياء الشعبية لمناطق المملكة، وغير ذلك من المشاركات المختلفة.
وأشارت مديرة الروضة إلى أهمية هذه المناسبة الغالية على الجميع والذي نستعيد فيه الإرث التاريخي الكبير الذي أسسه الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-.
ووجهت "النفيعي" شكرها لكل من شارك في هذه الفعاليات من الأطفال والأمهات وفريق العمل تحت إشراف منسقة النشاط منى بنت عويض النفيعي.