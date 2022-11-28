87 متدرباً ومتدربة من ذوي الإعاقة يجتازون اختبارات التأهيل المهني بالرياض

وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن طلاب مراكز التأهيل المهني من الجنسين يتدربون خلال العام الدراسي على العديد من التخصصات المهنية مثل الكهرباء ، الفنون الحرفية ، السكرتارية ، صيانة الأجهزة الذكية ، التطريز اليدوي ، الحاسب الآلي للمكفوفين ، التجليد، السنترال ، خدمة الاغذية ،الزراعة .. لتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات المتاحة بالإضافة إلى إمكانية دعم المشروعات الفردية لهم وفق ضوابط محددة.