87 متدرباً ومتدربة من ذوي الإعاقة يجتازون اختبارات التأهيل المهني بالرياض

اجتاز "87" متدرباً ومتدربة من ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل المهني بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الاختبارات النصفية للترم الأول من هذا العام والتي تعتبر جزءاً من خطة التدريب والتمكين الوظيفي المقدمة لهم في المراكز بعد قياس قدراتهم واستثمارها بما يتوافق مع رغباتهم واحتياجات سوق العمل.
وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن طلاب مراكز التأهيل المهني من الجنسين يتدربون خلال العام الدراسي على العديد من التخصصات المهنية مثل الكهرباء ، الفنون الحرفية ، السكرتارية ، صيانة الأجهزة الذكية ، التطريز اليدوي ، الحاسب الآلي للمكفوفين ، التجليد، السنترال ، خدمة الاغذية ،الزراعة .. لتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات المتاحة بالإضافة إلى إمكانية دعم المشروعات الفردية لهم وفق ضوابط محددة.
يشار إلى أن مركز التأهيل المهني بقسميه يستقبل الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية شرط أن يكون سعودي الجنسية ولا يتجاوز عمره الـ45 سنة.