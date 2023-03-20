تيماء.. "ملتقى الفرص الاستثمارية" يطرح فرص عمل ومشاريع واعدة لخدمة الأهالي

عقدت بلدية محافظة تيماء صباح أمس الاثنين ملتقى الفرص الاستثمارية الأول في المركز الحضاري.
وعُقد الملتقى بحضور رئيس البلدية المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، ومدير الشؤون المالية ببلدية تيماء عبدالرحمن فرحان العنزي، ومدير وحدة الاستثمار ببلدية تيماء عطا الله بن سليمان العنزي، وعدد من الحضور من المستثمرين من المحافظة.
وطرحت البلدية عددًا من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، من بينها "مول تجاري بطريق الملك فهد، مول تجاري بطريق المدينة المنورة، مدينة ألعاب، محطة محروقات وأسواق تجارية، حديقة حيوانات ومتنزهات، محطة محروقات بالطريق الدائري الجديد، أسواق غذائية، قصر أفراح، فندق بطريق المدينة المنورة، فندق بطريق تبوك، مجمع استقبال الحجاج وأسواق واستراحات، موقع نزل وإيواء صحراوي.
كما شملت الفرص استثمارات متوسطة الأجل، مثل "مشاتل، مواقف للمعدات الثقيلة، مواقف شاحنات، موقع نقل الرمال، موقف باصات وحافلات طلاب، صهاريج المياه.
أما الاستثمارات قصيرة الأجل فتمثلت في اللوحات الدعائية، موقع للمهرجانات والفاعليات، الأكشاك، الأسر المنتجة، نقاط الذبح والأسواق الموسمية.
من جانبه، أكد رئيس البلدية حسن عبدالرحيم الغبان أن الاستثمار يخلق فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين، كما تخدم المشروعات المحافظة، وتُحسن مرافقها، وتثري خدماتها.
وأوضح أن البلدية أنشأت مكتبًا خاصًّا بالمستثمرين؛ وذلك لخدمتهم عن طريق توفير الوقت والجهد عليهم، ومراجعة أوراقهم بكل سهولة ويُسر.