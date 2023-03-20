تيماء.. "ملتقى الفرص الاستثمارية" يطرح فرص عمل ومشاريع واعدة لخدمة الأهالي

وطرحت البلدية عددًا من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، من بينها "مول تجاري بطريق الملك فهد، مول تجاري بطريق المدينة المنورة، مدينة ألعاب، محطة محروقات وأسواق تجارية، حديقة حيوانات ومتنزهات، محطة محروقات بالطريق الدائري الجديد، أسواق غذائية، قصر أفراح، فندق بطريق المدينة المنورة، فندق بطريق تبوك، مجمع استقبال الحجاج وأسواق واستراحات، موقع نزل وإيواء صحراوي.