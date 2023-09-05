يستمر يومين … انطلاق الملتقى الأول لبرنامج مدينة جدة الصحية

انطلق اليوم الملتقى الأول لبرنامج مدينة جدة الصحية، بحضور، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور خالد العبدالكريم، ونائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عادل أبو زنادة، ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز.
ويشارك في الملتقى, الذي يستمر لمدة يومين، نخبة من المتحدثين من خلال ورش العمل في اليوم الأول، يليها في اليوم الثاني جلسة حوار على الطاولة المستديرة لمناقشة المعايير والشواهد التي اشتملت عليها أدلّة منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى المعرض المصاحب للملتقى.
ويهدف البرنامج إلى تحسين البيئة المحيطة وتعزيز صحة سكان المحافظة وحصول مدينة جدة على شهادة الاعتماد الدولية المقدمة من منظمة الصحة العالمية لتكون إحدى المدن الصحية العالمية.
كما يستهدف الملتقى جميع الجهات الحكومية في محافظة جدة المشاركة في برنامج مدينة جدة الصحية، إضافة إلى الأهالي من ممثلي الأحياء، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص.