يستمر يومين … انطلاق الملتقى الأول لبرنامج مدينة جدة الصحية

ويشارك في الملتقى, الذي يستمر لمدة يومين، نخبة من المتحدثين من خلال ورش العمل في اليوم الأول، يليها في اليوم الثاني جلسة حوار على الطاولة المستديرة لمناقشة المعايير والشواهد التي اشتملت عليها أدلّة منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى المعرض المصاحب للملتقى.