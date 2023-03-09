الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تُحْيِي ذكرى يوم التأسيس

نظّمت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية حفلًا للاحتفاء بذكرى يوم تأسيس المملكة.
ورحّب رئيس مجلس الإدارة علي بن محمد الحلافي وأعضاء مجلس الإدارة بحضور الأميرة أضواء بنت فهد بن فرحان آل سعود المهتمة بالتوعية بالصحة العقلية، والدكتور تركي بن عبدالمحسن بن عبيد الناشط في البحوث العلمية التربوية والنفسية.
وألقى الدكتور وليد المرزوقي كلمة نيابة عن الدكتور تركي بن عبدالمحسن بن عبيد بمناسبة يوم التأسيس.
وحضرت الحفل كذلك الدكتورة مشاعل المقبل، والدكتورة دلال الدوسري.
وشارك العديد من الصم وضعاف السمع في احتفاء الجمعية بيوم التأسيس السعودي، حيث قدّمت الجمعية عددًا من الفقرات المتنوعة.
واشتملت الفقرات على فريق السيارات الكلاسيكية ومسابقة السحب والأسئلة، وفقرة الأطباق الشعبية.
وانتهى الحفل بتكريم الأشخاص المشاركين في إقامة الحفل من عدة مناطق على مستوى المملكة.