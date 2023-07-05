"شريك للزواج" تستقبل أكثر من 1350 طلبًا في جازان.. خلال أسبوع

ويتمّ قبول الطلب بعد التحقق من الطلب ومدى مطابقته لشروط القبول المعتمدة وفق مقاييس علمية محكمة وقاعدة بيانات متكاملة عن مواصفات الشريك المناسب، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجتمع حيوي وبيئة رقمية آمنة.