الطائف .."الغامدي" يكرّم رؤساء اللجان العاملة في مشروع تحدي القراءة العربي

كرّم المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ظهر اليوم رؤساء اللجان العاملة في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة والتي استضافته الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف الخميس الماضي، وذلك بمكتبه بحضور المساعد للشؤون التعليمية ومديري إدارتي النشاط الطلابي "بنين - بنات".
ويأتي هذا التكريم حافزًا رائعًا لجميع اللجان العاملة, وتواصلاً لما تحقق من تميز وتألق في الفعاليّات والبرامج التعليمية التي نفذت في مشروع تحدي القراءة على مستوى المملكة، وقدم المدير العام للتعليم جزيل الشكر لجميع اللجان العاملة في مشروع تحدي القراءة العربي وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.
يُذكر أن "مشروع تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.
ويهدف المشروع إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم.