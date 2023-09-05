الطائف .."الغامدي" يكرّم رؤساء اللجان العاملة في مشروع تحدي القراءة العربي

ويأتي هذا التكريم حافزًا رائعًا لجميع اللجان العاملة, وتواصلاً لما تحقق من تميز وتألق في الفعاليّات والبرامج التعليمية التي نفذت في مشروع تحدي القراءة على مستوى المملكة، وقدم المدير العام للتعليم جزيل الشكر لجميع اللجان العاملة في مشروع تحدي القراءة العربي وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.