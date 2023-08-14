بلدية بيشة تكمل تنفيذ عقود عددٍ من المشروعات البلدية في مرحلتها الأولى

وأشارت إلى أن هناك صيانةً لعددٍ من الطرق والشوارع شملت أعمال الكشط والسفلتة والتخطيط، وذلك في مخططات الموسى والطاحسي ومخطط الحزامي و81 والخليج والعطف والحمة والمنح.