بلدية بيشة تكمل تنفيذ عقود عددٍ من المشروعات البلدية في مرحلتها الأولى

شرعت بلدية محافظة بيشة في تنفيذ عقود عددٍ من المشروعات البلدية في مرحلتها الأولى، بمبلغ إجمالي بلغ 80 مليون ريال، وذلك استكمالاً لأعمال المشروعات البلدية وفق الاعتمادات المُخصصة.
وأكدت بلدية بيشة أنها تسعى إلى اكتمال وتعزيز المشروعات البلدية المتنوعة في أرجاء المحافظة وفق أفضل المواصفات ومعايير الجودة والسلامة المرورية بالنسبة للشوارع والطرق.
وأوضحت أن المشروعات تنوعت بين أعمال الصيانة والتحسين والتجميل ودرء أخطار السيول والحدائق والإنارة والسفلتة وتطوير ممرات مشاة وساحات بلدية، وذلك في عددٍ من المواقع والمخططات السكنية بالمحافظة.
وأشارت إلى أن هناك صيانةً لعددٍ من الطرق والشوارع شملت أعمال الكشط والسفلتة والتخطيط، وذلك في مخططات الموسى والطاحسي ومخطط الحزامي و81 والخليج والعطف والحمة والمنح.
وفي شأن متصل، تستكمل بلدية بيشة إنهاء إجراءات ترسية مشروعات أخرى تتعلق بالإنارة والحدائق ودرء أخطار السيول بما يتوافق مع خطط الصيانة وخلق بيئات آمنة لمرتادي الحدائق بالمحافظة.