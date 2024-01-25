مدير "إسلامية نجران" يستعرض جهود الفرع في تنظيم البرامج والأنشطة الدعوية

جاء ذلك خلال زيارة العتيبي لمحافظ "ثار" عامر عبدالله الصيعري، ثم زار مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة؛ حيث اطلع على سير الأعمال والبرامج الدعوية، وحث على ضرورة التوسع في البرامج الدعوية وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية وجهود ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة بيوت الله وترسيخ الانتماء الوطني؛ مشيرًا إلى خطط الفرع في تعزيز التعاون مع قطاعات المنطقة كافة بما يخدم المجتمع، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق أهداف الوزارة.