"الشؤون الإسلامية" تؤكد أهمية دور الداعيات ومراقبات المساجد في التوعية والتحذير من "الإخوان" و"السرورية"

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأربعاء، سلسلة الندوات المخصصة للداعيات والمراقبات بمدينة الرياض التي عقدت بعنوان: "دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية الإخوان والسرورية".
وانطلقت الندوات بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، الأحد الماضي، واختتمت اليوم الأربعاء في قاعة المحاضرات بفرع بالرياض، وبحضور تجاوز 500 داعية ومراقبة مساجد بمدينة الرياض وضواحيها.
وقدّم الندوات مساعد مدير عام الفرع للدعوة والإرشاد الشيخ محمد بن سليمان البرية، والمستشار الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر؛ حيث استعرضوا أهمية الدور المناط بمنسوبي المساجد في توعية أفراد المجتمع بخطر الجماعات الإرهابية، وضرورة كشف شبهاتهم، وأساليبهم، ووجوب التصدي لهم ومحاربتهم وفضح مخططاتهم.
كما تناولوا أبرز مخالفات جماعتي الإخوان والسرورية من تكفير للحكام ولرجال الأمن وموالاتهم لأهل الباطل، مؤكدين ضرورة التمسك بمنهج السلف الصالح الذي يأمر بلزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، وإلى أهمية العلم الشرعي، محذرين في الوقت ذاته من هذه الجماعات المتطرفة التي تسعى لنشر الفوضى والخراب والدمار في بلاد المسلمين.
من جانب آخر، عبر عدد من الداعيات والمراقبات في ختام الندوات عن تقديرهن للدور البارز والتنظيم المتقن من الوزارة ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء في تنظيم هذه الندوات المتخصصة في الأمن الفكر، والتي تحظى باهتمام وعناية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدات على عظيم الفائدة لكل المشاركات في معرفة خطر هذه الجماعات، وترسيخ منهج هذه البلاد المباركة القائم على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف في نفوس الجميع.