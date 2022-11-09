"الشؤون الإسلامية" تؤكد أهمية دور الداعيات ومراقبات المساجد في التوعية والتحذير من "الإخوان" و"السرورية"

من جانب آخر، عبر عدد من الداعيات والمراقبات في ختام الندوات عن تقديرهن للدور البارز والتنظيم المتقن من الوزارة ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء في تنظيم هذه الندوات المتخصصة في الأمن الفكر، والتي تحظى باهتمام وعناية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدات على عظيم الفائدة لكل المشاركات في معرفة خطر هذه الجماعات، وترسيخ منهج هذه البلاد المباركة القائم على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف في نفوس الجميع.