"قاروب" يوقّع اتفاقيات تعاون لتقديم المعونة القانونية والقضائية مع عددٍ من الجمعيات

وكشف رئيس المبادرة المحامي ماجد قاروب أن المبادرة يندرج تحت مظلتها في الوقت الراهن نحو 300 عضو يتولون تقديم العمل التطوعي، القانوني بعد تدريبهم المجاني، لافتًا إلى أن الدورة القادمة من التدريب سوف تنطلق خلال الأشهر القادمة لإضافة 100 عضو جديد للمبادرة، التي تعد الأهم والأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث تستهدف إلى تقديم مليون ساعة عمل تطوعي من خلال 1000 متطوع، وتقدر قيمتها بأكثر من مليار ريال.