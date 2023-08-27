شاهد.. حراك اقتصادي كبير لفعاليات "شقراء الأسياح"

يواصل سوق التمور في مهرجان "شقراء الأسياح"، فعالياته، باستقبال جمهور كثيف من المستهلكين والمستثمرين، خلال نقاط البيع في الأكشاك الخاصة بالمزارعين المشاركين بالمهرجان، والجراج الذي يكتظ بالسيارات المحملة بالتمور لبيعها سواء في التفريد أو الجملة.
من جهة أخرى شهدت الفعاليات المقدمة للزوار من خلال مسرح الطفل، تفاعلاً من زوار المهرجان من أسر أهالي المحافظة وخارجها؛ حيث لا تزال الهدايا والجوائز تقدم في المسابقات على المسرح، وهي عبارة عن أطقم ذهب وجوالات.
وانتعشت محلات البيع المخصصة للأسر المنتجة خلال الإجازة الأسبوعية، والتي تقدم أنواعًا مختلفة من الأكلات الشعبية بالمحافظة.
إلى ذلك قدم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان شقراء الأسياح للتمور الأول فهد بن عبدالعزيز الفهيد، شكره وتقديره للجهات المشاركة، كبلدية محافظة الأسياح، التابعة لمنطقة القصيم، التي تبذل جهودًا كبيرة منذ انطلاق المهرجان، بمتابعة ميدانية من رئيس البلدية المهندس غازي الظفيري.
وكذلك "معادن" الشريك الاستراتيجي، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ونوه "الفهيد"، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وجمعية "البر" الخيرية بعين بن فهيد، ولجنة أهالي محافظة الأسياح، وجمعية التنمية الأهلية، ولكل من ساهم من جهات حكومية ومؤسسات وأفراد، مؤكدًا أن الجهات التي شاركتنا هم وقود النجاح الحقيقي.
وقال "الفهيد": إن تفاعل الأهالي ورضاهم عن ما يقدم طيلة أيام المهرجان ومزارعي المحافظة من باعة التمور، هو هدفنا ومحل اهتمامنا، وما نصبو إليه.
من جهته وزعت بلدية محافظة الأسياح، بالتعاون مع جمعية التنمية الاجتماعية بعين بن فهيد، الهدايا على الزوار من خلال الركن المخصص للبلدية داخل المهرجان.