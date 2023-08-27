شاهد.. حراك اقتصادي كبير لفعاليات "شقراء الأسياح"

ونوه "الفهيد"، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وجمعية "البر" الخيرية بعين بن فهيد، ولجنة أهالي محافظة الأسياح، وجمعية التنمية الأهلية، ولكل من ساهم من جهات حكومية ومؤسسات وأفراد، مؤكدًا أن الجهات التي شاركتنا هم وقود النجاح الحقيقي.