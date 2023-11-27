مهرجان "تمور الفنخاء 2023" يستقبل زواره لليوم الخامس

ويشهد مهرجان تمور الفنخاء تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل مشاركة 35 مزارعاً من مزارعي مدينة الكهفة؛ يعرضون منتجاتهم المتنوعة من التمور التي اشتهرت بإنتاجها مزارع المدينة، ومشاركة عدد من الأسر المنتجة، حيث تم فتح منافذ بيع لأكثر من 15 أسرة منتجة تشارك فيه من خلال عرض منتجاتها المتنوعة.