"مستشفى الأطفال" بالطائف يدشن خدمة العلاج الأنزيمي التعويضي المنزلي

وقال مدير مستشفى الأطفال الدكتور أحمد بن علي الغامدي لـ "سبق" إن هذه الخدمة تعدُ الأولى من نوعها،

في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تهدف الخدمة إلى زيادة التزام المرضى بجرعاتهم العلاجية، وتخفيف عبء التنقل وزيارة المنشآت الصحية، وذلك لضمان مخرجات علاجية أفضل.