"مستشفى الأطفال" بالطائف يدشن خدمة العلاج الأنزيمي التعويضي المنزلي

بدأ مستشفى الأطفال بالطائف في تقديم خدمة العلاج الأنزيمي التعويضي المنزلي للمستفيدين من خدماته المصابين بالأمراض الاستقلابية من نوع تعدد السكارايد المخاطي MPS.
وقال مدير مستشفى الأطفال الدكتور أحمد بن علي الغامدي لـ "سبق" إن هذه الخدمة تعدُ الأولى من نوعها،
في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تهدف الخدمة إلى زيادة التزام المرضى بجرعاتهم العلاجية، وتخفيف عبء التنقل وزيارة المنشآت الصحية، وذلك لضمان مخرجات علاجية أفضل.
وكشف "الغامدي" أنـه مـن المقرر أن تستهدف هذه الخدمة عددًا أكبر من المرضى، وأنـواعًا أخرى من الأمراض الاستقلابية.