"تعليم صبيا" تختتم فعاليات "يوم التأسيس" بحفل مركزي

ورحب مدير التعليم بالمحافظ والحاضرين في هذه المناسبة العظيمة التي نستذكر فيها يوم التأسيس وبداية الانطلاقة المباركة لهذه الدولة، وأكد أنه يحق لنا الفخر بيوم التأسيس وغرسه في نفوس وعقول أجيالنا، وتذكيرهم بالامتداد والأصالة والعراقة الضاربة في جذور التاريخ لهذا الوطن المعطاء الذي تشكل خلال ثلاثة قرون في مسيرة مليئة بالتحديات، استطاع معها الإمام محمد بن سعود التغلب على العقبات، وأشاع قادته الأمن وبذروا بذرة التوحيد فانداحت أغصانها وصولاً للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمساندة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ بما نشهده في عهدهم من تحقيق المنجزات والأحلام، واستمرار ومواصلة التشييد والبناء.