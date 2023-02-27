"تعليم صبيا" تختتم فعاليات "يوم التأسيس" بحفل مركزي

رعى محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي منيخر، الحفل الذي أقامته إدارة تعليم صبيا ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك على مسرح الإدارة بحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، ومديري الإدارات بالمحافظة والأهالي والأعيان، حيث اطلع المحافظ على معرض التأسيس المصاحب للاحتفاء وما احتوته أركانه من لوحات فنية ورسومات ومشغولات تراثية ومجسمات لمبان أثرية.
ورحب مدير التعليم بالمحافظ والحاضرين في هذه المناسبة العظيمة التي نستذكر فيها يوم التأسيس وبداية الانطلاقة المباركة لهذه الدولة، وأكد أنه يحق لنا الفخر بيوم التأسيس وغرسه في نفوس وعقول أجيالنا، وتذكيرهم بالامتداد والأصالة والعراقة الضاربة في جذور التاريخ لهذا الوطن المعطاء الذي تشكل خلال ثلاثة قرون في مسيرة مليئة بالتحديات، استطاع معها الإمام محمد بن سعود التغلب على العقبات، وأشاع قادته الأمن وبذروا بذرة التوحيد فانداحت أغصانها وصولاً للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمساندة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ بما نشهده في عهدهم من تحقيق المنجزات والأحلام، واستمرار ومواصلة التشييد والبناء.
وأشار "المسملي" إلى أن احتفاء المملكة بيوم التأسيس وتوجيه وزارة التعليم بتفعيل هذا اليوم دليل على أهميته ودوره في زيادة وعي الطلبة وتعزيز القيم الوطنية، واستلهام تاريخ الآباء والأجداد من الأئمة والملوك الذين أسهموا في بناء هذه الدولة بجميع مراحلها، داعياً الله أن يحفظ على وطننا قيادته وأن يديمه شامخاً أبياً على مر العصور.
كما اشتمل الاحتفاء على عدة فقرات منها فيلم مشاعر التأسيس للطلبة ومنسوبي الإدارة من كوادر تعليمية وإدارية، فقرة قصة من التاريخ أداء الطالب علي فقيهي من طلاب التربية الخاصة، وأوبريت يوم بدينا يحكي قصة تأسيس المملكة في مختلف مراحلها.
وأفاد المساعد للشؤون التعليمية للبنين محمد غزواني، أن مكاتب التعليم ومدارس الإدارة قد أنهت احتفاءها بيوم التأسيس الذي امتد طيلة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد 21/ 7/ 1444هـ بمشاركة محافظي المحافظات في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً.
وأضاف مدير الإعلام والاتصال متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن الاحتفالات شملت العديد من الفعاليات منها مسيرة يوم التأسيس والمسرح المدرسي، حكايات أجدادي مسابقة راوي التأسيس، إقامة ورش الرسم والأشغال والمعارض الفنية، وتوظيف الأزياء التقليدية، إضافة إلى تخصيص الإذاعة المدرسية وجزء من الحصص الدراسية للحديث عن يوم التأسيس، والتفاعل في وسائل التواصل عبر وسم يوم التأسيس؛ لنشر اعتزاز الطلبة بتاريخ وطنهم، فضلاً عن الزيارات والرحلات للتعريف بالمواقع التاريخية وغيرها من المناشط.