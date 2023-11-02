جناح جمعية "الحياة رسالة" يقود 120 شاباً للإقلاع عن الإدمان

الجدير بالذكر أن الحياة رسالة لعلاج ورعاية مرضى الإدمان هي جمعية حديثة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأسست مؤخراً وتقوم رسالتها على رعاية وتأهيل المتعافين من المخدرات من خلال فريق متخصص في مجال علاج إدمان المخدرات ليصبحوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، كما أنها تقدم الرعاية للمتعافين من المخدرات بعد انتهائهم من البرامج العلاجية وتأهيلهم من خلال البرامج المتخصصة.