"صحة حائل" تتفقّد برامج "البيئة" في مستشفى موقق العام

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، اليوم الخميس، جولة إشرافية ميدانية على برامج "صحة البيئة" في مستشفى موقق العام.
وتهدف هذه الزيارة التي نفّذها فريق إدارة صحة البيئة والصحة المهنية التابع لمديرية حائل، لرفع مستوى جودة البيئة التي تقدم فيها الرعاية بالمنشآت الصحية؛ لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على جودة الخدمات الصحية.
ويعتبر برنامج "صحة البيئة في المنشآت الصحية" من أهم البرامج التي تسعى إلى إيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، مثل: التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة، والتخلص من النفايات العامة، ومتابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكُّد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء.
وأيضًا متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيًّا، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتطبيق برنامج مكافحة الحشرات، والتأكد من جودة الهواء الداخلي في المنشأة الصحية، والتطعيمات الأساسية للعاملين الصحيين، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية في المنشآت الصحية لتعزيز الصحة العامة.
يذكر أن تطبيق برامج "صحة البيئة في المنشآت الصحية" يعتمد على الجودة من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة، وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.