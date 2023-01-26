"صحة حائل" تتفقّد برامج "البيئة" في مستشفى موقق العام

ويعتبر برنامج "صحة البيئة في المنشآت الصحية" من أهم البرامج التي تسعى إلى إيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، مثل: التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة، والتخلص من النفايات العامة، ومتابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكُّد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية، وجودة الهواء.