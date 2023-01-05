أمير الباحة يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

جاء ذلك خلال استقبال أمير الباحة، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، ومنسوبي الفرع؛ حيث استمع إلى شرح عمّا تضمّنه التقرير من أعمال في مجال الخدمة الإسعافية والتدريبية والتطوعية والمشروعات.