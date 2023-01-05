أمير الباحة يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

تسلّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الباحة، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، ومنسوبي الفرع؛ حيث استمع إلى شرح عمّا تضمّنه التقرير من أعمال في مجال الخدمة الإسعافية والتدريبية والتطوعية والمشروعات.
وأشاد أمير المنطقة بجهود منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، وما يبذلونه من أعمال لخدمة الأهالي والمقيمين، متطلّعًا إلى تدعيم ونشر الخدمة الإسعافية بالمنطقة معززة بالإسعاف الجوي.