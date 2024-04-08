"البواني" تنفذ برامج ترفيهية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة طيلة شهر رمضان

كما تم تنفيذ برنامج (مانسيناكم) الذي استهدف مشاركة كبار السن فرحتهم بشهر رمضان المبارك من خلال برنامج ترفيهي شمل عددًا من كبار السن في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض قدمت لهم (البواني) هدايا تذكارية قيمة، واستفاد منه أكثر من 60 مسنًا، كما تم تنفيذ برنامج (حقق أمنياتهم) والذي استهدف مشاركة عددٍ من المنومين في المستشفيات وخصوصًا الأطفال منهم ببرنامج ترفيهي وتقديم الهدايا الخاصة لهم وتحقيق بعض أمنياتهم التي يرغبون بها واستفاد منه 90 شخصًا من المنومين ممن قضوا أكثر من ثلاثة (3) أشهر في غرف التنويم، وذلك برعاية شركة البواني القابضة تفعيلاً لمسؤوليتها الاجتماعية وتأكيدًا لريادتها في هذا الجانب وإشارة إلى تميزها في انتهاج هذا الطريق الذي يخدم المجتمع.