"عيون جدة" وجمعية "إحسان" تُطلقان مبادرة لخدمة الأسر المحتاجة والمتعففة

وأوضح المهندس أنس صيرفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة، أن الجمعية تحرص على التعاون مع عديد من الجمعيات التي تخدم المجتمع ومن تلك الجمعيات جمعية إحسان لرعاية الإنسان التي تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية من خلال خدمات منظمة ومخطط لها، مشيراً إلى أن جمعية عيون جدة ترحب بالمبادرات التي تدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين.