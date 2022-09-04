"عيون جدة" وجمعية "إحسان" تُطلقان مبادرة لخدمة الأسر المحتاجة والمتعففة

استضافت جمعية عيون جدة جمعية إحسان لرعاية الإنسان لإطلاق مبادرة لخدمة الأسر المحتاجة والمتعففة بمقر جمعية عيون جدة بالصيرفي ميجا مول من خلال توزيع عددٍ من بطاقات الرعاية الصحية، وتشمل تقديم خصومات كبيرة للخدمات الصحية كافة المقدمة من المراكز الطبية والمستشفيات.
وأوضح المهندس أنس صيرفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة، أن الجمعية تحرص على التعاون مع عديد من الجمعيات التي تخدم المجتمع ومن تلك الجمعيات جمعية إحسان لرعاية الإنسان التي تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية من خلال خدمات منظمة ومخطط لها، مشيراً إلى أن جمعية عيون جدة ترحب بالمبادرات التي تدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين.
وأكّد صيرفي، أن هذه الشراكة تأتي في سياق البرامج الموجّهة لخدمة المجتمع وتحفيز مفهوم العمل التطوعي وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية للمساهمة في إنجاح مقاصدها الاجتماعية المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مستوى الوعي بثقافة المشاركة المجتمعية.
من جانبه، قال عبد الصمد محمد عبدالصمد رئيس لجنة الأربطة أن هذه المبادرة هي مبادرة إلحاقية لتوزيع بطاقات صحية للأسر المتعففة المسجلين في قوائم الجمعية وكعادة جمعية عيون جدة في المشاركات المجتمعية مع جمعيتنا والجمعيات الأخرى التي تستفيد من جودة عطاء الوفاء من جمعية عيون جدة، كما أعرب عن شكره وتقديره للمهندس أنس صيرفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة، وجميع موظفات وموظفي الجمعية على حسن أدائهم ولطف تعاملهم.
وأشاد المستفيدون بهذه المبادرة الطيبة بتوفير الرعاية الصحية وقدّموا الشكر والتقدير للمسؤولين كافة في جمعية إحسان لرعاية الإنسان وجمعية عيون جدة على هذه اللفتة الكريمة التي أسعدت كثيرين من المستفيدين.