الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي يتفقّد مستشفى ينبع العام للوقوف على سير العمل

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، يرافقه عدد من القيادات الصحية بتجمع المنطقة، صباح اليوم الأحد، قطاع ينبع الصحي وعددًا من المشروعات والمرافق الصحية بالمحافظة؛ حيث كان في استقباله مدير النطاق الصحي الرابع الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب.
وتفصيلًا: بدأ الدكتور الصغير مع مرافقيه الجولة بتفقده مستشفى ينبع العام؛ حيث شملت الجولة أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة وبعضًا من الأقسام، كما تفقّد الخدمات المقدمة للمرضى والمرافق الصحية بالمحافظة؛ وذلك للوقوف على سير العمل، كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى عن خطط وبرامج الخدمات الصحية لخدمة المرضى والمراجعين، واطمأنّ على الخدمة المقدمة لهم، مقدمًا شكره للكوادر الطبية والإدارية على تفانيهم في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمراجعين.
كما تفقد بعضًا من المراكز الصحية الأولية في المحافظة، ابتدأت بمركز السميري للرعاية العاجلة، ومركز صحي الشرقية للرعاية الأولية؛ وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي، حاثًّا جميع الكوادر الصحية العاملة بالمراكز على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة هذا الوطن المعطاء.
من جهة أخرى استقبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، بمكتبه بالمحافظة، الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، كما تلا ذلك مناقشة تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع الكفاءة التشغيلية بمحافظة ينبع ومراكزها، فيما أعرب الدكتور الصغير عن شكره لمحافظ ينبع؛ لما يحظى به القطاع الصحي بينبع من متابعة مباشرة من قبل سعادته لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.