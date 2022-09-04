الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي يتفقّد مستشفى ينبع العام للوقوف على سير العمل

وتفصيلًا: بدأ الدكتور الصغير مع مرافقيه الجولة بتفقده مستشفى ينبع العام؛ حيث شملت الجولة أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة وبعضًا من الأقسام، كما تفقّد الخدمات المقدمة للمرضى والمرافق الصحية بالمحافظة؛ وذلك للوقوف على سير العمل، كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى عن خطط وبرامج الخدمات الصحية لخدمة المرضى والمراجعين، واطمأنّ على الخدمة المقدمة لهم، مقدمًا شكره للكوادر الطبية والإدارية على تفانيهم في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمراجعين.