"تراحم الرياض" تبحث "صناعة الذكريات للأبناء"

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، مجموعة تركيز، بعنوان "صناعة الذكريات للأبناء".
يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر وبناء جيل واعٍ يمتلك المعرفة والثقافة اللازمة لمستقبل أفضل.
شملت الفعالية ورشة عمل ولقاءً حوارياً؛ لبحث رفع مستوى الوعي المعرفي والسلوكي لدى المستفيدين، وتوجيههم نحو أهمية بناء ذكريات إيجابية مع أبنائهم ودورها في النمو النفسي والاجتماعي السليم.
وقدمت الورشة مديرة مركز خدمات المستفيدين طرفة المهليب، والأخصائية سارة الدوسري.
وقد حضر الفعالية 8 مستفيدين من الفئة المستهدفة، وتركزت النقاشات حول الدور الكبير للذكريات الإيجابية في تشكيل شخصية الأبناء وتماسك الأسرة.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود "تراحم" المستمرة لدعم الأسر وبناء مجتمع واعٍ ومؤهل؛ حيث تهدف إلى مساعدة المستفيدين في تحقيق استقرار حياتهم الأسرية والنفسية؛ ما يعكس التزام اللجنة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الفئات التي ترعاها.