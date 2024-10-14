"تراحم الرياض" تبحث "صناعة الذكريات للأبناء"

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود "تراحم" المستمرة لدعم الأسر وبناء مجتمع واعٍ ومؤهل؛ حيث تهدف إلى مساعدة المستفيدين في تحقيق استقرار حياتهم الأسرية والنفسية؛ ما يعكس التزام اللجنة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الفئات التي ترعاها.