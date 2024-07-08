كرنفال يستمر 15 أسبوعًا.. انطلاق موسم فروسية الباحة 2024م

وتضمن سباق اليوم الأول حفلًا خطابيًا وفلكورًا شعبيًا (العرضة الجنوبية) وقصائد شعرية فيما تم إطلاق عدد من البالونات وتوزيع عدد من الجوائز وسط حضور يزيد على 500 شخص من محبي وهواة وملاك الخيل.