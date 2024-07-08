كرنفال يستمر 15 أسبوعًا.. انطلاق موسم فروسية الباحة 2024م

دشن محافظ العقيق سالم بن مسير بن طوالة انطلاق موسم فروسية الباحة 2024م.
وانطلق الموسم لهذا العام بأربعة أشواط، الشوط الأول مبتدئة الدرجات للخيل العربية والشوط الثاني مفتوح الدرجات للخيل العربية، والشوط الثالث مفتوح الدرجات للخيل الإنتاج، والشوط الرابع مبتدئة الدرجات لخيل الإنتاج، حيث كان إجمالي الجياد المشاركة 41 جوادًا.
وتضمن سباق اليوم الأول حفلًا خطابيًا وفلكورًا شعبيًا (العرضة الجنوبية) وقصائد شعرية فيما تم إطلاق عدد من البالونات وتوزيع عدد من الجوائز وسط حضور يزيد على 500 شخص من محبي وهواة وملاك الخيل.
من جانبه أوضح مدير نادي فروسية الباحة محمد بن حسين الغامدي، أن السباقات تستمر لمدة 15 أسبوعًا ينفذ خلالها فعاليات متنوعة وعامة لجميع فئات المجتمع، مبيناً أن هذا الكرنفال الأسبوعي يهدف إلى تنشيط الجانب السياحي ضمن فعاليات صيف الباحة تحت شعار (صيّف في الباحة تراها أروق).
بدوره أعرب محافظ العقيق عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته الكريمة للمهرجان، مقدمًا شكره وتقديره لمدير النادي وجميع العاملين، متطلعاً إلى مواصلة الاهتمام في إنجاح موسم الفروسية.