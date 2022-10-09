أمير حائل يفتتح المقر الجديد للإفتاء بمجمع الدوائر الحكومية غدًا الاثنين

يأتي ذلك بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للإفتاء مشعان المطيري، ومدير عام الفروع فهد النشوان، ومدير عام القانونية مرزوق السبيعي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أحمد النجعي، ومدير عام الفتوى بالرئاسة الشيخ وليد السعدون، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية بمنطقة حائل.