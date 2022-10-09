أمير حائل يفتتح المقر الجديد للإفتاء بمجمع الدوائر الحكومية غدًا الاثنين

يفتتح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، غدًا الاثنين، المقر الجديد لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمجمع الدوائر الحكومية.
يأتي ذلك بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للإفتاء مشعان المطيري، ومدير عام الفروع فهد النشوان، ومدير عام القانونية مرزوق السبيعي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أحمد النجعي، ومدير عام الفتوى بالرئاسة الشيخ وليد السعدون، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية بمنطقة حائل.
وبعد تدشين أمير المنطقة سيلقي مدير الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد السعدون نيابةً عن مفتي عام المملكة ، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ كلمة بهذه المناسبة، ثم يليه عرض لفيلم وثائقي عن الفرع الجديد ومكوناته وبرامجه.
كما يصاحب الحفل ندوة علمية كبرى بعنوان "أثر الفتوى في حفظ الضروريات الخمس"، بمقر النادي الأدبي بحائل بعد صلاة العشاء مباشرة.
وثمّن مفوض الإفتاء بحائل الدكتور أحمد الرضيمان، لأمير المنطقة، تدشينه للفرع ودعمه المستمر له، مشيدًا بالمتابعة الدؤوبة والدعم غير المحدود الذي تتلقّاه فروع الإفتاء بالمناطق من مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، ونائبه للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اللذين يتابعان عملها وما تقدمه من برامج علمية وتوعوية لخدمة المواطنين والمقيمين تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.