"تجمع جدة الصحي الثاني" يُكرم عددًا من مراكزه المتميزة

يُذكر أن تجمع جدة الصحي الثاني، يضم 6 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية أولية، تسعى جميعها لتطبيق الخطة الاستراتيجية للتجمع من خلال: سهولة الوصول، وجودة الرعاية، والكفاءة وتحسين القيمة، والصحة السكانية والوقاية، وجودة الحياة الوظيفية؛ لتحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030