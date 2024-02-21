مناطق

"تجمع جدة الصحي الثاني" يُكرم عددًا من مراكزه المتميزة

بناءً على تميز تجربة المريض وجودة الخدمات الصحية
"تجمع جدة الصحي الثاني" يُكرم عددًا من مراكزه المتميزة

كرّم نائب الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني د. مبارك آل مبارك، اليوم الأربعاء، عددًا من مراكزه المتميزة في تقديم الرعاية الصحية.

وشملت المراكز المكرمة: "صحي النعيم"، و"صحي البوادي 2" التابع لمستشفى الملك فهد بجدة، وصحي خالد النموذجي، وصحي ذهبان التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي، وصحي صعبر، وصحي حجر التابع لمستشفى رابغ العام.

وقال التجمع: إن التكريم بناء على تميز تجربة المريض، وجودة تقديم الخدمات الصحية، ومؤشرات الزائر السري، ومؤشرات الفريق الإشرافي.

يُذكر أن تجمع جدة الصحي الثاني، يضم 6 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية أولية، تسعى جميعها لتطبيق الخطة الاستراتيجية للتجمع من خلال: سهولة الوصول، وجودة الرعاية، والكفاءة وتحسين القيمة، والصحة السكانية والوقاية، وجودة الحياة الوظيفية؛ لتحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030

تجمع جدة الصحي الثاني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org