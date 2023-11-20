أمير الشرقية يرعى الحفل الختامي للمعسكر العلمي "مسبار 7"

ولفت "الخالدي" إلى أن هذا المعسكر النوعي ينسجم مع رؤية المملكة 2030، كما أن المهارات التي تعلمها الطلاب والطالبات ستفيدهم في وظائفهم التي سيلتحقون بها مستقبلًا للمساهمة في نهضة وبناء الوطن.