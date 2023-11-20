أمير الشرقية يرعى الحفل الختامي للمعسكر العلمي "مسبار 7"

رعى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، حفل ختام المعسكر العلمي "مسبار 7"، في ديوان الإمارة، والذي نظمته جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على مدى ثلاثة أشهر.
وثمّن أمير الشرقية ما تقدمه الجمعيات الخيرية من مساندة للمستفيدين من خدماتها وفق توجيهات القيادة -رعاها الله- والتي تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الثالث، وتقدم له كل مساندة ودعم لتمكينه ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وقال مدير عام جمعية "بناء" لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي: إن المعسكر ضم 120 طالبًا وطالبةً من المتميزين في الصفين الثاني والثالث الثانوي من مستفيدي الجمعية.
وأضاف أنهم تعرفوا على كل المسارات المختلفة التي تضمنها المعسكر؛ حيث حلق الطلاب والطالبات في فضاءات العلوم والمعارف على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتابع "الخالدي" قائلًا: كان المعسكر العلمي "مسبار 7" فرصة مواتية لأبنائنا وبناتنا الطلاب ليستفيدوا من العديد من العلوم الحديثة التي تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في المجالات كافة.
ولفت "الخالدي" إلى أن هذا المعسكر النوعي ينسجم مع رؤية المملكة 2030، كما أن المهارات التي تعلمها الطلاب والطالبات ستفيدهم في وظائفهم التي سيلتحقون بها مستقبلًا للمساهمة في نهضة وبناء الوطن.
وقال: نحن سعداء جدًا بالنتائج التي حققها المعسكر العلمي السابع الذي نظم برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وشارك فيه نخبة من الطلاب والطالبات الذين ترعاهم جمعية "بناء"، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشركة "بوينج" وشركاء النجاح.