القاص توفيق غنام يحصد المركز الثاني في جائزة المستثمر الخليجي الذكي

من جانب آخر، عبّر القاص توفيق غنام عن بالغ سعادته بهذا الفوز والتتويج الذي يمثل فيه الوطن بكل فخر واعتزاز، مقدمًا شكره لله أولاً ثم لكل من هنأه بهذا الإنجاز الكبير، موضحًا أن فكرة قصة "حصالة البركة" عبارة عن رسائل توعوية للادخار والوعي المالي السليم تقدمها الطفلة لانا في إطار درامي مبسط متضمنًا سائر المعايير المطلوبة للمشاركة.