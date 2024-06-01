القاص توفيق غنام يحصد المركز الثاني في جائزة المستثمر الخليجي الذكي

وسط تنافس محموم بين آلاف الأعمال القصصية الخليجية؛ حصد القاص توفيق محمد غنام الغامدي المركز الثاني في جائزة المستثمر الخليجي الذكي بنسختها الثانية في مسار الكتابة فئة الأفراد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عن قصة "حصالة البركة".
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته هيئة السوق المالية السعودية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن عبدالله القويز ووزير التعليم يوسف البنيان، يوم الأربعاء الماضي بفندق كراون بلازا بالعاصمة الرياض.
من جانب آخر، عبّر القاص توفيق غنام عن بالغ سعادته بهذا الفوز والتتويج الذي يمثل فيه الوطن بكل فخر واعتزاز، مقدمًا شكره لله أولاً ثم لكل من هنأه بهذا الإنجاز الكبير، موضحًا أن فكرة قصة "حصالة البركة" عبارة عن رسائل توعوية للادخار والوعي المالي السليم تقدمها الطفلة لانا في إطار درامي مبسط متضمنًا سائر المعايير المطلوبة للمشاركة.
يُشار إلى أن جائزة المستثمر الخليجي الذكي تنظم سنويًا من هيئة السوق المالية السعودية وتهدف إلى التوعية بأهمية الادخار والاستثمار الأمثل للموارد المالية للأسر، وتعزز الوعي بأساليب الاحتيال المالي بكل أشكاله.