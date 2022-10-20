"تعليم جازان" يبحث الاحتياجات والتطلعات خلال لقاء إدارات الشؤون التعليمية "بنات"

وأشار مدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، إلى أهمية الوقوف على احتياجات وتطلعات الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم، وتعزيز العمل التعاوني بينهم لسد هذه الاحتياجات وتحقيق التطلعات الهادفة، لتجويد العمل التعليمي والارتقاء به، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في مدارسنا وتجويد مخرجاتها، من خلال رؤية مشتركة وعمل موحد.