"تعليم جازان" يبحث الاحتياجات والتطلعات خلال لقاء إدارات الشؤون التعليمية "بنات"

رعى مدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي أمس الخميس، اللقاء الأول للشؤون التعليمية بنات للعام الدراسي 1444هـ، والذي هدف لبحث احتياجات وتطلعات إدارات الشؤون التعليمية "بنات" ومكاتب التعليم التابعة، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" ومشاركة أكثر من 60 مشرفة تربوية.
وأشار مدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، إلى أهمية الوقوف على احتياجات وتطلعات الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم، وتعزيز العمل التعاوني بينهم لسد هذه الاحتياجات وتحقيق التطلعات الهادفة، لتجويد العمل التعليمي والارتقاء به، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في مدارسنا وتجويد مخرجاتها، من خلال رؤية مشتركة وعمل موحد.
بدورها أوضحت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" رحاب بنت زيلعي مسلم أن اللقاء الأول للشؤون التعليمية يأتي تحقيقاً للتكامل بين إدارات الشؤون التعليمية ومكاتب التعليم مستهدفاً منسوبات الشؤون التعليمية في الإدارة العامة ومكاتب التعليم، وبينت أن اللقاء تضمن تقديم ست أوراق عمل متنوعة، إضافة إلى المداخلات والنقاشات التي تخللتها وما خرج به اللقاء من توصيات ثرية ستسهم في تجويد العمل التعليمي داخل مدارسنا بإذن الله.
وأكدت مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" نهى مكرمي عبر ورقة عمل قدمتها خلال اللقاء بعنوان "التحصيل الدراسي مفاهيم ومؤشرات" على أهمية تشخيص الواقع من خلال تحليل النتائج وإعداد أدوات قياس التحصيل الدراسي لدى المعلم والمشرف والمدير، كما أوضحت عدداً من مفاهيم التحصيل الدراسي وأبرز العوامل المؤثرة فيه، والخطط العلاجية للفاقد التعليمي والخطط الإثرائية لتحسين نواتج التعلم، فيما قدمت مديرة مكتب وسط جازان وردة بركات ورقة عمل "التكامل بين إدارات الشؤون التعليمية لتحقيق الريادة في التعليم"، أشارت خلالها إلى أهمية التكامل بين إدارات الشؤون التعليمية لتحقيق الريادة في التعليم ومجالات ذلك، وسبل تطبيق إدارة المعرفة في المجتمع التعليمي.
من جانبها، بينت مديرة إدارة الاختبارات والقبول والتسجيل آمنة عباس عبر ورقة عمل ضوابط اختبار تحديد المستوى للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإجراءاته وآلية تطبيقه ومهام اللجان العاملة.
وناقشت مديرة إدارة رعاية الموهوبات عبير العمير خلال ورقة عمل قدمتها بعنوان "معلمة الموهوبات بين التنظير والتطبيق" آلية التكامل بين إدارة الموهوبات وإدارة الإشراف ومكاتب التعليم في تقييم معلمة فصول الموهوبات، وسبل تجويد أداء معلمة الموهوبات والمعايير المهنية لها.
وقدمت بدورها مديرة إدارة النشاط الطلابي إشراق ولي ورقة عمل بعنوان "النشاط الطلاب إستراتيجيات وتطبيقات" بحثت خلالها التطلعات والاحتياجات لتفعيل النشاط الطلابي في المدارس وسبل تحقيق أهدافه، فيما ناقشت مشرفة إدارة الشؤون القانونية أسماء سوادي طرق المواءمة بين تكافئ فرص الترشيح والاحتياجات التدريبية للموظفات.