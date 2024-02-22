شاهد..100 ألف مواطن ومقيم يحتفلون بيوم التأسيس بحدائق ومنتزهات الطائف

سجّلت أمانة الطائف اليوم الخميس حضور أكثر من 100 ألف زائر من المواطنين والمقيمين لاحتفالات يوم التأسيس، التي نظمتها وزارة الثقافة، والأمانة ، والجهات الحكومية، والخاصة، في متنزهي الردف والملك عبدالله، وحديقة الفيصلية، والمنطقة التاريخية، وجذبت الفنون الشعبية والفقرات الثقافية الأهالي الذين اكتظت بهم جنبات المنتزهات.
وكانت الفعالية قد انطلقت باستقبال الزوار بالهدايا والحلوى والورود من قِبل إدارة الحدائق وعمارة البيئة، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، والفرق التطوعية، وفرق الفنون الشعبية، والسيارات القديمة، وسط حضور كثيف من الأهالي.
عقب ذلك انطلق عدد من العروض الشعبية احتفاءً بيوم التأسيس، وعروضاً للنافورة التفاعلية التي جذبت الانتباه.
فيما نوه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي بمتابعة وحرص محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز المستمرة مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بالمحافظة.