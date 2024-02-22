شاهد..100 ألف مواطن ومقيم يحتفلون بيوم التأسيس بحدائق ومنتزهات الطائف

سجّلت أمانة الطائف اليوم الخميس حضور أكثر من 100 ألف زائر من المواطنين والمقيمين لاحتفالات يوم التأسيس، التي نظمتها وزارة الثقافة، والأمانة ، والجهات الحكومية، والخاصة، في متنزهي الردف والملك عبدالله، وحديقة الفيصلية، والمنطقة التاريخية، وجذبت الفنون الشعبية والفقرات الثقافية الأهالي الذين اكتظت بهم جنبات المنتزهات.