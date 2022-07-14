"أيتام جدة" توزع 186 أضحية لـ 926 أرملة ويتيمًا خلال موسم الحج

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة 186 ذبيحة على المحتاجين من الأسر والأيتام المسجلين في الجمعية، وذلك ضمن مشروع الأضاحي أحد أهم مشروعاتها الموسمية.
وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو أن مشروع الأضاحي استفادت منه (926) أسرة ويتيمًا مسجلة لدى الجمعية داخل مدينة جدة وضواحيها، مشيرًا إلى أن برامج ومشروعات الجمعية المتنوعة مكنتها من تلبية حاجات ومتطلبات الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك لينعموا بحياة كريمة تغنيهم عن السؤال.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص في موسم عشر من ذي الحجة الذي يُعد من المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتُكَفّر فيها السيئات؛ على تحقيق ما أوصى به الدين الإسلامي الحنيف في إطعام الأيتام وأسرهم، وأن الجمعية لم تكتفِ فقط بتوفير الأضاحي لمستفيديها بل عملت على إيصال إليهم في منازلهم.
وقدّم "ناقرو" شكره الجزيل لداعمي الجمعية من الأفراد والجهات على دمعهم وتفاعلهم وصناعتهم لفرحة اليتيم وأسرته في عيد الأضحى المبارك.