"أيتام جدة" توزع 186 أضحية لـ 926 أرملة ويتيمًا خلال موسم الحج

وأشار إلى أن الجمعية تحرص في موسم عشر من ذي الحجة الذي يُعد من المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتُكَفّر فيها السيئات؛ على تحقيق ما أوصى به الدين الإسلامي الحنيف في إطعام الأيتام وأسرهم، وأن الجمعية لم تكتفِ فقط بتوفير الأضاحي لمستفيديها بل عملت على إيصال إليهم في منازلهم.