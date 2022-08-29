مكتب الرياضة بشقراء ينظم "برنامج شبابي" في صالة نادي الوشم

وجّه مكتب الرياضة في محافظة شقراء، الدعوة لحضور فعاليات برنامج شقراء الشبابي، الذي سيقام لمدة ٣ أيام في الصالة الرياضية بنادي الوشم بشقراء.
وأوضح مكتب وزارة الرياضة بشقراء، أن البرنامج سيفتتح يوم الأربعاء ٤ صفر ١٤٤٤، وسينتهي يوم الجمعة ٦ صفر ١٤٤٤هـ، وستبدأ الفعاليات عند الساعة الـ٤ عصرًا وحتى الساعة ٩م من كل يوم.
وبيّن مكتب الوزارة أن فعاليات البرنامج ستشتمل على عدد من المسابقات والمنافسات، وأنشطة شبابية وأخرى رياضية، كما سيتضمن البرنامج مسابقات للعائلات وعددًا من الفعاليات التوعوية والجوائز والهدايا القيمة.