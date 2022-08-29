مكتب الرياضة بشقراء ينظم "برنامج شبابي" في صالة نادي الوشم

وأوضح مكتب وزارة الرياضة بشقراء، أن البرنامج سيفتتح يوم الأربعاء ٤ صفر ١٤٤٤، وسينتهي يوم الجمعة ٦ صفر ١٤٤٤هـ، وستبدأ الفعاليات عند الساعة الـ٤ عصرًا وحتى الساعة ٩م من كل يوم.