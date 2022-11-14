"البيئة" تُدشن مبادرة تشجير المعسكر الدائم للشباب بالطائف

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أهمية التوسع في حملات التشجير وزيادة رقعة الغطاء النباتي، لما تقدمه من إسهامات فعالة للمحافظة على البيئة والسعي إلى تنميتها وفقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.