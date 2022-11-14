"البيئة" تُدشن مبادرة تشجير المعسكر الدائم للشباب بالطائف

دُشنت، اليوم الاثنين، أولى مراحل مبادرة تشجير المعسكر الدائم للشباب بمحافظة الطائف.
جاء ذلك بتنظيم من مكتب وزارة الرياضة، وبالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وتماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء".
وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أهمية التوسع في حملات التشجير وزيادة رقعة الغطاء النباتي، لما تقدمه من إسهامات فعالة للمحافظة على البيئة والسعي إلى تنميتها وفقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وجرى غرس شتلات زراعية متنوعة بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، وتنفيذ مجموعة من المتطوعين.
وتهدف حملات التشجير إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتوعية المتطوعين بدور الشجرة في المنظومة البيئية و تشجعيهم للاهتمام بها؛ إذ تعد أهم العناصر الداعمة للمحافظة على البيئة وتعزيز الجمالية في المدن.