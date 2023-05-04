بمشاركة 120 متدرباً وقائداً من منشآت المنطقة.. "القرني" يفتتح المعسكر الكشفي بـ"تقنية القنفذة"

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني المعسكر الكشفي التقني والبرنامج الوطني للهوايات بمشاركة أكثر من 120 متدرباً وقائداً كشفياً من جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة، والذي تنفذه الكلية التقنية بالقنفذة خلال الفترة من 14-1444/10/16هـ تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.