أمانة المدينة المنورة تستنفر طاقاتها مع انطلاق موسم العمرة والزيارة

وحدَّدت الأمانة مهام وأعمال الفِرق المتخصصة، ووضع خطة العمل اللازمة وفق ما يتطلبه الموسم؛ إذ دفعت بأكثر من 372 آلية ومعدة للنظافة، و46 معدة للإصحاح البيئي، يقوم عليها ما يقارب الـ2872 كادرًا بشريًّا، جميعهم على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات لزوار المدينة المنورة، فيما تم دعم محطة قطار الحرمين السريع والمواقع المحيطة بها، ومواقع التاريخ الإسلامي، والمواقع المحيطة بالمنطقة المركزية، بكوادر بشرية على مدار 24 ساعة.