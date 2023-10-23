"أمير الشرقية": شباب وشابات الوطن مؤهلون ويساهمون بفعالية في بنائه

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس 26 أكتوبر 2023م، إلى دعم جهود توطين الوظائف بزيادة قوى العمل الوطنية في سوق العمل، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين؛ فضلًا عن توفير احتياجات قطاع الأعمال من المواطنين المؤهلين، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف، وأخيرًا تبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين في مجال إدارة الموارد البشرية والتوظيف، وسط أجواء من الوعي المهني وتطوير المهارات والقدرات بين راغبي العمل من خلال التخطيط السليم.