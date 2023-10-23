"أمير الشرقية": شباب وشابات الوطن مؤهلون ويساهمون بفعالية في بنائه

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، فعاليات معرض "وظائف 2023م"، الذي تنظمه غرفة الشرقية في نسخته التاسعة، ويقام في معارض "الظهران إكسبو"، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية والشركات والمؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل.
ونوّه أمير المنطقة الشرقية بما يمتلكه الشباب السعودي المؤهل من إمكانيات وخبرات لشغل فرص العمل المقدمة من قِبَل الشركات، والمساهمة في رفع الناتج المحلي؛ مشيدًا بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- لأبناء وبنات الوطن وما تقدمه من برامج تساهم في إتاحة فرص العمل لهم، ومثمنًا تنظيم غرفة الشرقية لمثل هذه المعارض.
وقال: "المملكة -ولله الحمد- تعيش نهضة اقتصادية كبيرة وهذه المشاريع التنموية تخلق فرص عمل للشباب والشابات المؤهلين ليساهموا في تحقيق رؤية الوطن وتحقيق تطلعات القيادة".
وكرّم أمير الشرقية الرعاة والداعمين للمعرض، وتجول في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه 167 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، واستمع خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المعرض وأجنحته وأهدافه وأبرز الخدمات والأعمال، والوظائف المطروحة التي تقدّمها الجهات المشاركة.
من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للمعرض؛ مؤكدًا أن رعايته تسهم في دعم أنشطة ومبادرات الغرفة وتُكسبها الزخم المطلوب لمواصلة جهودها في تنظيم واستضافة المعارض والملتقيات.
وأضاف "الرزيزاء": "حرص أمير المنطقة الشرقية على رعاية وتشريف معرض وظائف، يمنحه قيمة تضاف إلى قيمته وأهميته للاقتصاد الوطني، وأكسبته أهمية كبيرة خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود توطين الوظائف"؛ لافتًا إلى أن المعرض يؤكد التطور وأهمية استكشاف الذات المهني للشباب، ويمثل فرصةً جيدةً للحصول على عروض وظيفية مميزة ومتنوعة، أمام ما تعرضه الشركات المشاركة من وظائف على مستويات مختلفة وفي العديد من التخصصات.
ويهدف المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس 26 أكتوبر 2023م، إلى دعم جهود توطين الوظائف بزيادة قوى العمل الوطنية في سوق العمل، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين؛ فضلًا عن توفير احتياجات قطاع الأعمال من المواطنين المؤهلين، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف، وأخيرًا تبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين في مجال إدارة الموارد البشرية والتوظيف، وسط أجواء من الوعي المهني وتطوير المهارات والقدرات بين راغبي العمل من خلال التخطيط السليم.
وقال "الرزيزاء": يأتي المعرض ضمن مستهدفات الغرفة الداعمة لرؤية 2030م، ويجمع تحت سقف واحد العديد من الشركات مما يوفر على الباحثين عن العمل من الشباب والشابات الجهد والوقت.
وأشار إلى أنه في ظل الازدهار والنمو المستمر للاقتصاد الوطني والتوسع الكبير في حجم الأعمال، تزداد الحاجة يومًا بعد يوم إلى توظيف المزيد من الموظفين الأكفاء، وتواجه الكثير من المنشآت تحديات كبيرة في إيجاد هؤلاء الموظفين، ومن هنا يعتبر المعرض وسيلة مهمة لأصحاب العمل في الحصول على احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة.
وبيّن "الرزيزاء"، أن هذه النسخة من المعرض تتميز بالعديد من المزايا تبدأ بفتحها الأبواب للفرص المهنية الجديدة والاستفادة من الخبرات المتاحة في المعرض، مرورًا بتعزيزها للمهارات المهنية من خلال إتاحة مجموعة من فرص التطور المهني والتعليمي، واكتشاف وظائف وقطاعات متنوعة من المجالات المهنية المتاحة، وانتهاءً بإمكانية التواصل مع كبار أصحاب الأعمال وبناء العلاقات معهم في مختلف المجالات والتعرف على الوظائف الشاغرة والتعرف على ثقافة بيئة الأعمال المحلية واكتساب الخبرة العملية المباشرة في المهن التي ترغب بها.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة غرفة الشرقية بإقامة معارض توظيف بدأت عام 2013م لتصل اليوم إلى النسخة التاسعة منه؛ حيث يمكن من خلاله لأصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف، الالتقاء والتواصل المباشر مع عدد كبير جدًّا من خريجي كل المراحل التعليمية، وعرض الشواغر المتوفرة لديها، واستقطاب أفضل الكوادر الوطنية للعمل لديها.