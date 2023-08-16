طلاب الطائف يتسلمون الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي الجديد

وقال: إن الهدف هو جعل الطالب والطالبة على أتمّ الاستعداد من اليوم الأول، مقدرًا دور أولياء الأمور في تعزيز قيم الجدية، والانضباط، وتهيئة الأبناء؛ للعودة للمدارس، موضحًا أن المسؤولية مشتركة ومتكاملة بين الأهل والمدرسة، والمجتمع أفرادًا ومؤسسات؛ لضمان بداية جادة للعام الدراسي.