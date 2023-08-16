طلاب الطائف يتسلمون الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي الجديد

بدأت مدارس الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1445هـ، منذ بداية الأسبوع الجاري، للطلاب والطالبات.
وأشاد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بجهود مديري ومديرات المدارس في توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والطالبات، منذ وقت مبكر.
وثمّن "الغامدي" جهودهم في تبليغ أولياء أمور الطلاب، وبجاهزية المدرسة لتسليم الكتب والجدول لطلابها وطالباتها خلال هذا الأسبوع، من المدرسة، أثناء الدوام الرسمي.
وقال: إن الهدف هو جعل الطالب والطالبة على أتمّ الاستعداد من اليوم الأول، مقدرًا دور أولياء الأمور في تعزيز قيم الجدية، والانضباط، وتهيئة الأبناء؛ للعودة للمدارس، موضحًا أن المسؤولية مشتركة ومتكاملة بين الأهل والمدرسة، والمجتمع أفرادًا ومؤسسات؛ لضمان بداية جادة للعام الدراسي.
إلى ذلك، استكملت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1445هـ، وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في أكثر من 1200 مدرسة للبنين والبنات.
وأوضح الدكتور "الغامدي" بدء أعمال الإدارة العامة للتعليم استعدادات العام الدراسي الجديد، منذ وقتٍ مبكر، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة، من خلال اللقاءات التنسيقية بين الإدارات المعنية، وآلية تفعيل الخطط والبرامج الميدانية، لتعلن اليوم الجاهزية لبدء العام الدراسي.