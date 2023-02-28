تخريج 111 متدرِّبًا من برنامج إدارة المشاتل في أملج

وأكَّد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، أن النجاح الذي يتحقَّق في هذا المجال، والذي نتطلَّع إلى زيادته من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لرواد الزراعة والمهتمين بقطاع الزراعة، ويأتي ذلك من حرص الوزارة على تقديم العديد من البرامج النوعية في القطاع الزراعي لكافة المجتمع المحلي، بدعم من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ونائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي.