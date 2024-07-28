اختتام مشاركة أبناء "إنسان" في برنامج "بصمات" بالأحساء

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" اليوم الأحد مشاركتها في برنامج "بصمات" الإثرائي، ضمن برامج تكامل الصيفية لرعاية وتنمية الأيتام، الذي يتبع جمعية "البر" بالأحساء في نسخته الثالثة.
ونُفذ البرنامج في جامعة الملك فيصل، برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، واستمر أربعة أسابيع متتالية؛ بهدف تعزيز مهارات الإبداع لدى الطلاب الموهوبين، وتطوير معرفتهم بالذكاء الاصطناعي في مجالات عدة.
واحتفت الجمعية اليوم بـ26 موهوبًا أثناء عودتهم إلى الرياض بمقر الإدارة العامة، بحضور المدير العام للجمعية محمد بن سعد المحارب.
وفي كلمة تشجيعية له قال "المحارب": "نفتخر بالأبناء المشاركين في برنامج بصمات. وكعادة أبناء (إنسان) التميز في مثل تلك المبادرات، وإبراز مواهبهم، وتنمية وتطوير قدراتهم الكامنة وطاقاتهم الإيجابية، التي تنعكس على تجويد حياتهم، وتحقق مستقبلاً مشرقًا لهم في عالم الذكاء الاصطناعي ومسارات المجال التقني، من خلال تمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، وبناء جيل طموح ومبدع، والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030".
وأشار "المحارب" إلى أن مشاركة أبناء "إنسان" تضمنت رحلة علمية إثرائية في مجال الذكاء الاصطناعي، اشتملت على 10 مسارات في "المباني الخضراء ـ الأكوابوينك ـ كفاءة الطاقة ـ قوة البيانات ـ حراس البيئة ـ عراف الأسهم ـ الصحة الذكية ـ البيوت الذكية ـ صحة الإنسان الجذعية - مجال بصير"؛ ليكونوا قادة المستقبل في مجالات التكنولوجيا والابتكار؛ لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.
وأوضح "المحارب" أن الجمعية تسعى لتمكين الأبناء في مختلف المسارات، من خلال توفير بيئة تعليمية متميزة وداعمة؛ لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.. كما تحرص على اكتشاف وصقل مواهب الأبناء، وتوفير كل الممكنات لهم؛ لنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، وتوفير الحياة الكريمة لهم عبر سلسلة من البرامج والمبادرات الهادفة.