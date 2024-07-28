اختتام مشاركة أبناء "إنسان" في برنامج "بصمات" بالأحساء

وفي كلمة تشجيعية له قال "المحارب": "نفتخر بالأبناء المشاركين في برنامج بصمات. وكعادة أبناء (إنسان) التميز في مثل تلك المبادرات، وإبراز مواهبهم، وتنمية وتطوير قدراتهم الكامنة وطاقاتهم الإيجابية، التي تنعكس على تجويد حياتهم، وتحقق مستقبلاً مشرقًا لهم في عالم الذكاء الاصطناعي ومسارات المجال التقني، من خلال تمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، وبناء جيل طموح ومبدع، والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030".