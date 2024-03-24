ضمن مبادرات "أجاويد-2".. اختتام فعاليّات دورة التحرير الصحفي بالمعايير الدولية بمحافظة الحرجة

اختتمت فعاليّات دورة التحرير الصحفي بالمعايير الدولية والتي نظمها فرع هيئة الصحفيين بعسير بالتعاون مع محافظة الحرجة، وذلك بمشاركة 32 من منتسبي الإعلام والجهات الحكومية وطلاب التعليم العام.
وقال المشرف على فعاليّات أجاويد بمحافظة الحرجة أحمد آل سفران إن الدورة تأتي ضمن فعاليّات أجاويد- 2، وذلك من أجل تنمية مهارات إعلاميي ومديري العلاقات العامة بمحافظة الحرجة ومراكزها حيث سجل بها 32 مشاركًا من سائر الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة وعددًا من منتسبي الإعلام والطلاب على مسرح البلدية.
وقال مدير فرع هيئة الصحفيين بعسير مرعي بن ناصر عسيري إن ذلك يأتي في إطار خطط الفرع من أجل تنمية مهارات قدرات منسوبي الجهات الإعلامية بالمحافظات ورفع قدراتهم في التحرير الصحفي ومواكبة الإعلام الرقمي الجديد. مقدمًا شكره لمحافظة وبلدية الحرجة على ما قاموا به من جهود وتعاون في سبيل تسهيل مهام فرع الهيئة لتنفيذ مناشطها.
من جانب آخر استهل مشرف التدريب والتطوير بفرع الهيئة بعسير المهندس سلمان بن جابر آل مفرح الدورة بالترحيب بالجميع وتعريفهم بخطط وبرامج الفرع ثم قدم شرحًا عن أخلاقيات المهنة وعناصر الخبر الصحفي وسماته وما هو الفرق بين الخبر والمقال والتحقيق الصحفي، كما عرف المشاركون بكيفية كتابة الخبر الصحفي بالهرم المقلوب والهرم المعتدل، مشددًا على أهمية الزمان والمكان والوقت عند كتابة الخبر وأيضًا طريقة إكمال الصور في الخبر، وما هي مصادر الخبر والتوثيق والمفردات الصحفية والعناوين المختصرة والمشوقة، وتم شرح كيفية كتابة الخبر وتطويره من الجهات ذات العلاقة وتشويق القارئ وشد الانتباه للمحتوى الإعلامي.
وفي ختام الدورة تم تدريب المشاركين على كيفية كتابة الخبر الصحفي والتقطت الصور التذكارية للجميع.
وعقد الفرع عدة دورات تدريبية حضوريًا وعن بعد خلال العام الماضي وشارك بها أكثر من 1400 مشارك من سائر وسائل الإعلام والجهات الحكومية من داخل وخارج المنطقة وذلك خلال العام الماضي.