ضمن مبادرات "أجاويد-2".. اختتام فعاليّات دورة التحرير الصحفي بالمعايير الدولية بمحافظة الحرجة

من جانب آخر استهل مشرف التدريب والتطوير بفرع الهيئة بعسير المهندس سلمان بن جابر آل مفرح الدورة بالترحيب بالجميع وتعريفهم بخطط وبرامج الفرع ثم قدم شرحًا عن أخلاقيات المهنة وعناصر الخبر الصحفي وسماته وما هو الفرق بين الخبر والمقال والتحقيق الصحفي، كما عرف المشاركون بكيفية كتابة الخبر الصحفي بالهرم المقلوب والهرم المعتدل، مشددًا على أهمية الزمان والمكان والوقت عند كتابة الخبر وأيضًا طريقة إكمال الصور في الخبر، وما هي مصادر الخبر والتوثيق والمفردات الصحفية والعناوين المختصرة والمشوقة، وتم شرح كيفية كتابة الخبر وتطويره من الجهات ذات العلاقة وتشويق القارئ وشد الانتباه للمحتوى الإعلامي.