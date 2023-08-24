"أمانة الطائف" تُعد الدراسات المرورية والمخطط الاستراتيجي لتطوير شبكة الطرق

ويخدم المشروع أكثر من 10 أحياء سكنية، منها النسيم، الصناعية، الجال، البيعة، مخطط الملك فهد، القمرية، السحيلي، جبرا، المنتزه، ويساعد في استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار، وطريق الجنوب، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وشارع الجال، ووادي وج، والكثافة المرورية المنطلقة من وإلى شارع خالد بن الوليد، ويعد مكملاً لمنظومة الأنفاق والجسور، ويُسهم في توفير حلول مرورية تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًا، وتسهيلاً لحركة المركبات، والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة.