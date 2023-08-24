"أمانة الطائف" تُعد الدراسات المرورية والمخطط الاستراتيجي لتطوير شبكة الطرق

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ الدراسات الخاصة بشبكة الطرق لدعم انسيابية الحركة المرورية وسرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر ومعالجة الاختناقات المرورية، مع استمرار تنفيذ أعمال التحسين والتطوير للشوارع ومداخل ومخارج المدينة.
وتفصيلاً، وضعت الأمانة برنامجًا خاصًا للمشروعات المرورية، يهدف إلى إعداد الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات المرورية، ووضع قواعد البيانات اللازمة لتكوين الأساس الذي يمكن من خلاله وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لمدينة الطائف، وكذلك جدولة المراحل والأولويات لمشروعات التنفيذ بحسب الميزانيات المعتمدة، بما يُسهم في استيعاب حركة المركبات مستقبلاً على الشبكة القائمة.
ومن أهم الدراسات مشروع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق الداخلية، والذي سيرسم السياسات وبرامج التنفيذ لمشروعات الطرق والشوارع والتقاطعات، كما تعمل الأمانة على بناء نموذج النقل والمرور الذي يعد الأداة الأساسية في دراسة وتحليل حركة المرور وأحجامها وتوقعاتها المستقبلية للمشروعات التنموية والمرورية.
وتأتي هذه الجهود مترافقة مع أعمال برنامج تحسين المداخل والمحاور الرئيسة بالمدينة والذي نفذته الأمانة خلال السنوات الماضية، ضمن سعيها لدعم أعمال شبكة الطرق والمسارات الأساسية وطرق الخدمة ومواقف السيارات وجسور المشاة والأرصفة والإنارة والتشجير وشبكة الري وخلافه، علاوة على جهود الأمانة لتنفيذ الدراسات المتعلقة بعوامل التأثير المروري للمشروعات المختلفة، حيث تشرف الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور في الأمانة على تنفيذ الدراسات المرورية المعززة لحركة المركبات، والتكامل مع القطاعات ذات العلاقة لتدعيم جوانب السلامة المرورية في المحافظة والمشاركة في اللجان المرورية بالشراكة مع إدارة مرور الطائف لاقتراح وسائل السلامة المرورية بالطرق والميادين بما يحقق سلامة مستخدمي الطرق، متابعة تنفيذ أعمال السلامة المرورية حسب المستهدفات السنوية وذلك ضمن أعمال وكالة المشاريع والإدارة العامة للتشغيل والصيانة.
وركزت الأمانة على تنفيذ مشروعات تختص بعناصر السلامة المرورية واللوحات الإرشادية في الطرقات والأحياء وإنشاء معابر للمشاة في التقاطعات بالطرق والشوارع الحيوية، تدعيم التقاطعات والطرق بوسائل السلامة المرورية من علامات أرضية ولوحات إرشادية وأيضًا وسائل تخفيض سرعة المركبات.
يُذكر أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ جسر النسيم الذي يقطع طريق الملك خالد، ويعد أحدث مشروعات الأنفاق والجسور بالمحافظة، ويدعم المشروع جهود الأمانة في تحقيق انسيابية الحركة المرورية في هذا المحور المهم الذي ينقل الحركة المرورية من جنوب المدينة إلى شمالها والعكس، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المدينة.
ويخدم المشروع أكثر من 10 أحياء سكنية، منها النسيم، الصناعية، الجال، البيعة، مخطط الملك فهد، القمرية، السحيلي، جبرا، المنتزه، ويساعد في استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار، وطريق الجنوب، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وشارع الجال، ووادي وج، والكثافة المرورية المنطلقة من وإلى شارع خالد بن الوليد، ويعد مكملاً لمنظومة الأنفاق والجسور، ويُسهم في توفير حلول مرورية تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًا، وتسهيلاً لحركة المركبات، والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة.