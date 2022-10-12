"الانتركونتيننتال" بالرياض يوقع اتفاقية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة

وقّع فندق الانتركونتيننتال بالرياض بحضور المدير العام طارق دويدار، اتفاقية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، يمثّلها عبدالسلام الوابل، في مقر الفندق، وسط حضور عدد من مدراء الإدارات للإشراف والتصرف بما تبقّى من أطعمة جيدة ومؤهلة، ولم تستخدم في أي مناسبة.