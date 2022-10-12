"الانتركونتيننتال" بالرياض يوقع اتفاقية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة

وقّع فندق الانتركونتيننتال بالرياض بحضور المدير العام طارق دويدار، اتفاقية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، يمثّلها عبدالسلام الوابل، في مقر الفندق، وسط حضور عدد من مدراء الإدارات للإشراف والتصرف بما تبقّى من أطعمة جيدة ومؤهلة، ولم تستخدم في أي مناسبة.
وقال طارق دويدار: إنهم يقومون بالتعاون مع الجمعية، وبالإشراف على الفائض من الأكل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض، الذي يزيد من الاجتماعات وحفلات الزواج الصالح منه، وتولّي تغليفه بالشكل المناسب لإرساله للمستحقين بهدف حفظ النعمة، وما تمثّله من تعاليم ديننا وقيمنا، وهذه تعتبر بادرة اجتماعية إنسانية لخدمة المجتمع بكل أطيافه وعناصره.
وشكر طارق الجميع مثمنًا تلك الخطوة والشراكة بين الطرفين، واعتبرها أولى الخطوات في مجال التكافل والمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع بالعاصمة الرياض، مضيفًا: "هي خطوة ضمن عدة اتفاقيات وتعاونات مع جهات مختلفة بهدف خدمة المجتمع والعمل الخيري الذي تحرص عليه إدارة الفندق".