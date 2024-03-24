تزامنًا مع رمضان.. "الوقف الصحّي" يطلق حملة "أوقف لعلاجهم" لرعاية المرضى المحتاجين

فيما ترتكز مبادرات وبرامج الصندوق على ستة مجالات عمل رئيسية؛ وهي: توفير الرعاية الطبية الضرورية والطارئة، والتي تتم من خلال منصة شفاء التابعة للصندوق، وتهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية بمشاركة أفراد المجتمع. وفي مجال الأمراض النفسية وعلاج الإدمان يتم تأهيل المتعافين من الإدمان، وتعزيز فرص نجاحهم في الحياة المهنية والاجتماعية. كما يقدم الصندوق في مجال الوقاية الصحية العديد من المبادرات والبرامج، كالكشف المبكر عن الأمراض والرعاية الوقائية في المناطق الطرفية، وغير ذلك. وفي مجال الرعاية الصحية المساندة يقوم الصندوق بتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين، كما يعمل على توفير جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وغيرها من المبادرات المتعلقة بذات المجال. وكان للصندوق دور كبير في مجال مواجهة الكوارث والأزمات كتوصيل المستلزمات الطبية أثناء جائحة كورونا والعيادات الطبية المتنقّلة والعديد من المبادرات الأخرى. وفي المجال الأخير يعمل الصندوق على بناء قدرات الشركاء من خلال عدد من المبادرات والشراكات، كتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونقل المرضى المحتاجين في الجمعيات الصحية، وغيرها.