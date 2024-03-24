تزامنًا مع رمضان.. "الوقف الصحّي" يطلق حملة "أوقف لعلاجهم" لرعاية المرضى المحتاجين

أطلق صندوقُ الوقف الصحي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حملةَ "أوقف لعلاجهم"؛ وذلك في خطوة نحو تعزيز الرعاية الصحية للمحتاجين، وتوفير الدعم للمرضى من ذوي الدخل المحدود، وتهدف إلى إلقاء الضوء على دور الوقف الصحي في تقديم الرعاية الطبية والعلاج للفئات الأكثر حاجة من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الصحية.
وتأتي مبادرات الصندوق وبرامجه المتنوعة لتتواءم مع الرؤية الطموحة 2030م في تحقيق جودة صحيّة عامرة للجميع؛ لذا فإن هذه الحملة تأتي لتتوافق مع المصلحة العليا للوطن وأبنائه، بما يحقق طموحهم ويوفّر لهم الحياة الكريمة.
كما جاءت الحملة في إطار جهود صندوق الوقف الصحي لتوسيع نطاق خدماته وزيادة التوعية بأهمية الوقف الصحي بالمجتمع. وتتمثّل رؤية الحملة في توفير الفرصة لكل فرد في المجتمع للمشاركة في الوقف وتقديم يد العون لهؤلاء المرضى المحتاجين من خلال المساهمة في الوقف الصحي.
فيما ترتكز مبادرات وبرامج الصندوق على ستة مجالات عمل رئيسية؛ وهي: توفير الرعاية الطبية الضرورية والطارئة، والتي تتم من خلال منصة شفاء التابعة للصندوق، وتهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية بمشاركة أفراد المجتمع. وفي مجال الأمراض النفسية وعلاج الإدمان يتم تأهيل المتعافين من الإدمان، وتعزيز فرص نجاحهم في الحياة المهنية والاجتماعية. كما يقدم الصندوق في مجال الوقاية الصحية العديد من المبادرات والبرامج، كالكشف المبكر عن الأمراض والرعاية الوقائية في المناطق الطرفية، وغير ذلك. وفي مجال الرعاية الصحية المساندة يقوم الصندوق بتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين، كما يعمل على توفير جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وغيرها من المبادرات المتعلقة بذات المجال. وكان للصندوق دور كبير في مجال مواجهة الكوارث والأزمات كتوصيل المستلزمات الطبية أثناء جائحة كورونا والعيادات الطبية المتنقّلة والعديد من المبادرات الأخرى. وفي المجال الأخير يعمل الصندوق على بناء قدرات الشركاء من خلال عدد من المبادرات والشراكات، كتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونقل المرضى المحتاجين في الجمعيات الصحية، وغيرها.
وتعتبر هذه الحملة دعوة للمجتمع بأسره للمساهمة في هذا الجهد الإنساني من خلال الدعم المادي أو الشراكات الفاعلة التي تدعم الصندوق لتحقيق أهدافه المنشودة لعلاج المرضى المحتاجين. ويشكل هذا الدعم الجماعي أساسًا حيويًّا لاستمرارية العمل الإنساني وتحقيق الأهداف الصحية المرجوة.
يشار إلى أن صندوق الوقف الصحي انطلق بقرار مجلس الوزراء الموقر في عام 1440هـ، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة، عبر شراكات مجتمعية فاعلة، ومبادرات تنموية مستدامة.