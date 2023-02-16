وزارة الموارد تنظّم ورشة عمل مع تجمع الرياض الصحي الأول

نُظمت، اليوم الخميس، ورشة عمل بشأن الخطة المشتركة للرعاية المتكاملة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وتجمع الرياض الصحي الأول.
وتهدف الورشة إلى عمل خطة مشتركة للرعاية المتكاملة لتمكين المرضى وأسرهم من مستفيدي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لبناء حلقة وصل بينهم وبين مقدمي الرعاية الصحية داخل نطاق تجمع الرياض الصحي الأول.
وسعيًا لحصول المرضى وأسرهم على رعاية متكاملة في الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية.
كما تأتي هذه الورشة تفعيلًا للتعاون بين القطاعات؛ تحقيقًا لأهم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030م "تمكين حياة عامرة وصحية".