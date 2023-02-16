وزارة الموارد تنظّم ورشة عمل مع تجمع الرياض الصحي الأول

نُظمت، اليوم الخميس، ورشة عمل بشأن الخطة المشتركة للرعاية المتكاملة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وتجمع الرياض الصحي الأول.