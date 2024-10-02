أمير الشرقية يُكرم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية

وأشار إلى أن العمل الخيري يُعد من أهم الروافد التي تعزز التلاحم المجتمعي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من جودة الخدمات المقدمة وتوسع نطاق الفائدة لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.