أمير الشرقية يُكرم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية

كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تقديراً لجهودها في دعم جمعية السرطان السعودية.
جاء التكريم، خلال تدشينه حملة "الشرقية وردية 16" للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تنظمها الجمعية، تقديراً لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، على ما قدمته من جهودٍ إنسانية وخيرية لدعم جمعية السرطان السعودية، والتي تُعنى بتقديم الدعم والرعاية للمرضى والمحتاجين في هذا المجال.
كما يأتي التكريم في إطار تسليط الضوء على دور المؤسسات الخيرية والجهات الداعمة لتحقيق الشراكات المثمرة التي تسهم في تعزيز الجهود المجتمعية لدعم القطاع الصحي والخيري بالمملكة.
من جهته نوّه الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، باهتمام ورعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بالعمل الخيري والإنساني.
وأشار إلى أن العمل الخيري يُعد من أهم الروافد التي تعزز التلاحم المجتمعي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من جودة الخدمات المقدمة وتوسع نطاق الفائدة لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
كما تجسد تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الإنسانية والخيرية التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتحسين جودة الحياة، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية ومكافحة الأمراض.