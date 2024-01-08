"أجياد مكة" تقدم خدماتها لأكثر من 916 ألف مستفيد خلال 2023

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، وصول برامجها وأنشطتها إلى 916391 مستفيدًا، خلال العام 2023.
كما نفذت الجمعية، 27340 منشطًا دعويًا، تنوعت برامجها ما بين دورات ودروس علمية، ومحاضرات إيمانية، وإلقاء كلمات وعظية، وتوزيع مصاحف بلغات عالمية، وحفاوة ضيف الرحمن، وإقامة المبادرات التطوعية والإعلامية.
واستَهدفت برامج "أجياد" ثلاث فئات، وهي: سكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم المكي، والجاليات المقيمة فيها، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
وشملت تنفيذ البرامج التطوعية إلى جانب العديد من اللقاءات التطويرية والمبادرات الإعلامية.
من جهته قال المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بن عبدالحميد بتاوي: إن الجمعية تتقدم عامًا بعد عام، بخطى رصينة وفق رؤية واضحة في خدمة ضيوف الحرام وجيران البيت المعظّم، في تناغم وانسجام تام مع توجهات بلادنا الحبيبة -حرسها الله من كل سوء ومكروه- وقادة هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وولي عهده الأمين -سدده الله-.
وأضاف "بتاوي"، أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله -عز وجل- ثم دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة، وفق ما جاء به الكتاب والسنة.
وفي ختام تصريحه رفع مدير جمعية الدعوة بأجياد عصام بتاوي، الشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في إنجاح البرامج والمشروعات بدعمهم السخي؛ سائلاً الله عز وجل، لهم القبول والسداد في القول والعمل وأن يخلفهم خيرًا على ما أنفقوا.
كما شكر العاملين والمتطوعين الذين بذلوا الغالي والنفيس لخدمة الوطن، سائلاً الله، أن يجزي الجميع خير الجزاء.