"أجياد مكة" تقدم خدماتها لأكثر من 916 ألف مستفيد خلال 2023

من جهته قال المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بن عبدالحميد بتاوي: إن الجمعية تتقدم عامًا بعد عام، بخطى رصينة وفق رؤية واضحة في خدمة ضيوف الحرام وجيران البيت المعظّم، في تناغم وانسجام تام مع توجهات بلادنا الحبيبة -حرسها الله من كل سوء ومكروه- وقادة هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وولي عهده الأمين -سدده الله-.