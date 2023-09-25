جامعة أم القرى تنظم جلسة حوارية لدلالات اليوم الوطني ومنجزات الرّؤية السعودية

احتفاء باليوم الوطني السُّعودي 93؛ تتبَّعت جامعة أمِّ القُرى منجزات رؤية السُّعوديَّة 2030 في مختلف المجالات الدَّاعمة لتحقيق البرامج والمستهدفات الوطنيَّة؛ ضمن جلسة حواريَّة نظَّمها كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكَّة المكرَّمة، اليوم الاثنين، في قاعة الملك سعود بالعابديَّة؛ برعاية وحضور رئيس الجامعة المكلَّف الأستاذ الدكتور فريد بن علي الغامدي.
ورفع رئيس الجامعة المكلَّف التَّهنئة لمقام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووليّ عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ مؤكداً على أهميَّة البرامج والخطط التَّنمويَّة التي تعكف على تنفيذها قطاعات المملكة في مواكبة مستهدفات الرؤية وتحقيق تطلُّعات القيادة الرَّشيدة- حفظها الله-؛ مثمناً عطاء أعضاء هيئة التَّدريس والباحثين، وتميُّزهم في تطوير البرامج التَّعليميَّة، ودعم الطَّلبة لإكسابهم مهارات تعزِّز من جاهزيتهم لسوق العمل.
بدوره أوضح أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكَّة المكرَّمة الدكتور عبدالله بن حسين الشريف أنَّ الاحتفاء باليوم الوطني يعدّ تذكيراً بالنِّعم وشكرها، وتحفيزاً للنشء على معرفة قيمة الوطن ومكانته ومكتسباته العظيمة التي تحقَّقت منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى العصر الزاهر؛ مؤكداً أنَّ الجلسة الحواريَّة تأتي معزِّزة للجهود الوطنيَّة في تفعيل برامج الرؤية الطَّموحة، واستعراض دور الجامعة في تحقيق مستهدفاتها.
وتضمَّنت الجلسة استذكاراً للدَّلالات الوطنيَّة التي تتجلَّى في اليوم الوطني، وتأطيراً لمنجزات رؤية السُّعوديَّة في التَّحول الرَّقمي باعتباره توجُّهاً وطنياً ظهرت بوادره في الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المبادرات والمنجزات المُقدَّمة في قطاع الحج والعمرة.
كما تطرق متحدثو الجلسة إلى بداية الخدمات الصِّحيَّة في المملكة وتطورها عبر العصور؛ فضلاً عن تعزيز السِّياحة وجودة الحياة التي شهدتها السُّعوديَّة ونتج عنها تطوير معالم أثريَّة باتت وجهة سياحيَّة من كافَّة أقطار العالم.
وكرَّم كلٌّ من: رئيس الجامعة المكلَّف، وأستاذ الكرسي؛ متحدثي الجلسة، وهم: رئيس قسم التَّاريخ والحضارة الإسلاميَّة الدكتور بدر السلمي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطَّالبات الدكتورة وردة الأسمري، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور عاطف الحجيلي، وعميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجّ والعمرة د.عدنان الشهراني، وعميد كليَّة إدارة الأعمال د. نايف علوي، و عميد كليَّة الطِّب الدكتور عماد الجحدلي.
كما اشتمل احتفاء الجامعة على معرض: "نحلم ونُحقِّق"؛ المقام بمشاركة أكثر من 20 جهة من داخل الجامعة وخارجها، جسَّد خلاله الطلبة والمشاركون مدى انتمائهم الوطني عبر تفعيل أنشطة تثقيفيَّة، ومشاركات ترفيهيَّة وفنيَّة؛ علاوة على عرض العديد من الخدمات الصحيَّة والسياحيَّة المقدَّمة من الجهات الخارجيَّة تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني.