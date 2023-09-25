جامعة أم القرى تنظم جلسة حوارية لدلالات اليوم الوطني ومنجزات الرّؤية السعودية

ورفع رئيس الجامعة المكلَّف التَّهنئة لمقام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووليّ عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ مؤكداً على أهميَّة البرامج والخطط التَّنمويَّة التي تعكف على تنفيذها قطاعات المملكة في مواكبة مستهدفات الرؤية وتحقيق تطلُّعات القيادة الرَّشيدة- حفظها الله-؛ مثمناً عطاء أعضاء هيئة التَّدريس والباحثين، وتميُّزهم في تطوير البرامج التَّعليميَّة، ودعم الطَّلبة لإكسابهم مهارات تعزِّز من جاهزيتهم لسوق العمل.