أمير تبوك يتسلّم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه؛ مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي.