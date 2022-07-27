أمير تبوك يتسلّم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه؛ مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي.
وتسلم أمير المنطقة خلال اللقاء تقرير الديوان العام للمحاسبة، واطلع على نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 1441/ 1442هـ "2020م"، وأبرز إنجازات وجهود الديوان في تبوك.
ونوه إلى الدور الهام للديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.
من جانبه عبّر مدير عام الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة، عن شكره وامتنانه لأمير تبوك على توجيهاته المستمرّة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة.