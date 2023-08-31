مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يستضيف ورشتين عن "الصحة النفسية"

قُدمت الورشة الأولى، عن مفاهيم الصحة النفسية، ودورها في تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاجية وجودة الحياة بشكل عام، بحضور عدد من منسوبي قسم المختبر بالمستشفى.