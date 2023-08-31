مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يستضيف ورشتين عن "الصحة النفسية"

يستضيف مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الخميس، ورشتين تدريبيتين، بالشراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
قُدمت الورشة الأولى، عن مفاهيم الصحة النفسية، ودورها في تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاجية وجودة الحياة بشكل عام، بحضور عدد من منسوبي قسم المختبر بالمستشفى.
وتناولت الورشة الثانية، اضطراب القلق وتأثيره السلبي على صحتنا النفسية والجسدية وأسبابه وأعراضه وطرق علاجه.
وعبر مدير فرع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة الغربية فؤاد محمد القرني، عن شكره وامتنانه لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز على التنظيم والاستضافة، وحرصهم الدائم على تقديم الدعم والمساندة في نشر الوعي الصحي والتثقيف النفسي لكل أطياف المجتمع والذي يساهم بدوره في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للجميع.