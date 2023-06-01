"تعليم العريجاء" ينظم مجموعة من الفعاليات المصاحبة لحملة التوعية بأضرار المخدرات

ودشّن مساعد مدير مكتب التعليم بالعريجاء عبدالله بن محمد الأسمري معرض "وطن بلا مخدرات" الذي ينظمه المكتب ممثلًا بوحدة النشاط الطلابي بمقر متوسطة ابن رجب الحنبلي، والذي يأتي امتدادًا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، بمشاركات مدارس التعليم العام والأهلي (بنين - بنات) بأعمال متنوعة امتدادًا لجهودهم الملموسة في الميدان التربوي للتعريف بأضرار المخدرات الصحية وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة.