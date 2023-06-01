"تعليم العريجاء" ينظم مجموعة من الفعاليات المصاحبة لحملة التوعية بأضرار المخدرات

أقام مكتب التعليم بالعريجاء مجموعة من الفعاليات المصاحبة لحملة التوعية بأضرار المخدرات بإقامة معرض "وطن بلا مخدرات"؛ لتعزيز وعي الطلاب والطالبات بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وتزويدهم بالمعلومات الموثوقة والمهارات اللازمة لحمايتهم من تلك المخاطر المحيطة بهم؛ لتحقيق أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 في تعزيز حصانة المجتمع ضد المخدرات، تزامنًا مع حملة مكافحة المخدرات التي يرأسها سمو ولي العهد.
ودشّن مساعد مدير مكتب التعليم بالعريجاء عبدالله بن محمد الأسمري معرض "وطن بلا مخدرات" الذي ينظمه المكتب ممثلًا بوحدة النشاط الطلابي بمقر متوسطة ابن رجب الحنبلي، والذي يأتي امتدادًا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، بمشاركات مدارس التعليم العام والأهلي (بنين - بنات) بأعمال متنوعة امتدادًا لجهودهم الملموسة في الميدان التربوي للتعريف بأضرار المخدرات الصحية وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة.
شهد المعرض حضور نخبة من مشرفي المكتب، بإشراف ومتابعة من شعبة النشاط (بنين - بنات) بالمكتب، وتنسيق ملموس من إدارة المدرسة، بإشراف مدير المدرسة علوي علي دوشي ومعلميها.
وتأتي هذه الخطوة إدراكًا من وزارة التعليم لدورها في تعزيز وعي النشء من الطلاب والطالبات ورفع حصانتهم ضد المؤثرات العقلية والسموم والمخدرات من خلال استثمار الأنشطة المختلفة لتحقيق ذلك.