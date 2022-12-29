أمين جازان يزور محافظتَيْ "الدائر" و"العيدابي"

والتقى "الغزواني" في محافظة الدائر، المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة، وأعضاء المجلس المحلي والمشايخ والأعيان، وناقشوا الاحتياجات البلدية والخدمية لمدينة الداير والمراكز والقرى. كما جرى الاطلاع على ما تم عرضه خلال الجلسة من موضوعات.