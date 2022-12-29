أمين جازان يزور محافظتَيْ "الدائر" و"العيدابي"

زار أمين جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، صباح الخميس، محافظتَي "الدائر" و"العيدابي"، ضمن جولات تفقدية يجريها لمحافظات المنطقة.
والتقى "الغزواني" في محافظة الدائر، المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة، وأعضاء المجلس المحلي والمشايخ والأعيان، وناقشوا الاحتياجات البلدية والخدمية لمدينة الداير والمراكز والقرى. كما جرى الاطلاع على ما تم عرضه خلال الجلسة من موضوعات.
فيما التقى "الغزواني" برئيس بلدية الدائر المهندس وليد معافا، ومديري الإدارات والموظفين. وشملت الجولة أقسام البلدية ومرافقها.
وعقد "الغزواني" اجتماعًا ناقش خلاله أهم الموضوعات الخدمية، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن الخطط والأعمال المنجزة.
واستقبل محافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني، في مكتبه، المهندس "الغزواني"، وأعضاء المجلس المحلي والمشايخ والأعيان؛ لمناقشة الاحتياجات البلدية والخدمية لمحافظة العيدابي، والمراكز والقرى التابعة لها.
كما زار "الغزواني" بلدية "العيدابي" والتقى برئيس البلدية المهندس عائض محزري، ومديري الإدارات والموظفين، ودشن مركز مراقبة المدينة، وعقد اجتماعًا ناقش من خلاله أهم المشروعات الخدمية بالمحافظة.